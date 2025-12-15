Канцлер Германии: Мы не повторим ошибок Минска

Канцлер Германии: Мы не повторим ошибок Минска2
США готовы взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, подобных 5 статье НАТО.
Власти США готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичные статье 5 Устава НАТО. Об этом заявил 15 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц в рамках совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы не повторим ошибок Минска. Гарантии должны быть обеспечены Украине. Что это конкретно будет означать — это мы еще должны обсудить», — отметил он.
Статья 5 Устава НАТО (Вашингтонский договор 1949 года) предусматривает принцип коллективной обороны. В ней говорится, что нападение на одну или несколько стран-членов НАТО считается нападением на всех членов Альянса. В таком случае каждая страна-участница обязуется оказать помощь атакованному союзнику, включая, в случае необходимости, применение вооруженных сил — для восстановления и поддержания безопасности.