Точно ли надо носить шапку зимой?
- 15.12.2025, 21:52
Белорусский врач дала ответ.
Ведущий научный сотрудник РНПЦ оториноларингологии Людмила Макарина-Кибак врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой. Подробности сообщает БелТА.
Врач, комментируя известную фразу «Носи шапку, иначе уши простудишь – и будут болеть», заметила:
– Я бы рекомендовала не просто носить именно шапку, а избегать сильного общего переохлаждения организма, в том числе ног.
Макарина-Кибак обратила внимание, что необходимо держаться подальше от сквозняков, кондиционеров, которые выставлены на холодный обдув. Она предупредила, что чаще всего все начинается с насморка.
Врач обратила внимание, что переохлаждение может повлиять на отит:
– Скажем так, отит развивается из-за того, что затруднено носовое дыхание. Потому что полость среднего уха соединяется с носоглоткой слуховой трубой. Если у человека возникает насморк, слуховая труба прикрывается и в полости уха скапливается жидкость.