закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Точно ли надо носить шапку зимой?

  • 15.12.2025, 21:52
  • 1,550
Точно ли надо носить шапку зимой?

Белорусский врач дала ответ.

Ведущий научный сотрудник РНПЦ оториноларингологии Людмила Макарина-Кибак врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой. Подробности сообщает БелТА.

Врач, комментируя известную фразу «Носи шапку, иначе уши простудишь – и будут болеть», заметила:

– Я бы рекомендовала не просто носить именно шапку, а избегать сильного общего переохлаждения организма, в том числе ног.

Макарина-Кибак обратила внимание, что необходимо держаться подальше от сквозняков, кондиционеров, которые выставлены на холодный обдув. Она предупредила, что чаще всего все начинается с насморка.

Врач обратила внимание, что переохлаждение может повлиять на отит:

– Скажем так, отит развивается из-за того, что затруднено носовое дыхание. Потому что полость среднего уха соединяется с носоглоткой слуховой трубой. Если у человека возникает насморк, слуховая труба прикрывается и в полости уха скапливается жидкость.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич