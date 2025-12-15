Точно ли надо носить шапку зимой? 15.12.2025, 21:52

1,550

Белорусский врач дала ответ.

Ведущий научный сотрудник РНПЦ оториноларингологии Людмила Макарина-Кибак врач сказала, точно ли надо носить шапку зимой. Подробности сообщает БелТА.

Врач, комментируя известную фразу «Носи шапку, иначе уши простудишь – и будут болеть», заметила:

– Я бы рекомендовала не просто носить именно шапку, а избегать сильного общего переохлаждения организма, в том числе ног.

Макарина-Кибак обратила внимание, что необходимо держаться подальше от сквозняков, кондиционеров, которые выставлены на холодный обдув. Она предупредила, что чаще всего все начинается с насморка.

Врач обратила внимание, что переохлаждение может повлиять на отит:

– Скажем так, отит развивается из-за того, что затруднено носовое дыхание. Потому что полость среднего уха соединяется с носоглоткой слуховой трубой. Если у человека возникает насморк, слуховая труба прикрывается и в полости уха скапливается жидкость.

