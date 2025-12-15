Турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем 2 15.12.2025, 22:14

Дрон был сбит в безопасной зоне.

Турецкие военные в понедельник, 15 декабря, сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к воздушному пространству страны над Черным морем.

Об этом сообщает Charter97.org ссылкой на сообщение министерства обороны Турции в Х.

Как сообщили в Министерстве обороны Турции, воздушную цель идентифицировали как беспилотник, вышедший из-под контроля. Для предотвращения возможных негативных последствий было принято решение о его уничтожении.

Беспилотник поразили истребители F-16. В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит в безопасной зоне, за пределами населенных пунктов.

«Было установлено, что данная воздушная цель является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий, он был поражен и сбит в безопасной зоне», - говорится в заявлении ведомства.

