закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем

2
  • 15.12.2025, 22:14
  • 2,188
Турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем

Дрон был сбит в безопасной зоне.

Турецкие военные в понедельник, 15 декабря, сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к воздушному пространству страны над Черным морем.

Об этом сообщает Charter97.org ссылкой на сообщение министерства обороны Турции в Х.

Как сообщили в Министерстве обороны Турции, воздушную цель идентифицировали как беспилотник, вышедший из-под контроля. Для предотвращения возможных негативных последствий было принято решение о его уничтожении.

Беспилотник поразили истребители F-16. В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит в безопасной зоне, за пределами населенных пунктов.

«Было установлено, что данная воздушная цель является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий, он был поражен и сбит в безопасной зоне», - говорится в заявлении ведомства.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич