Минфин США разрешил финансовые сделки с «Беларуськалием» 2 15.12.2025, 22:15

Официально.

Минфин США разрешил финансовые сделки с предприятием «Беларуськалий». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в понедельник, 15 декабря, опубликовало лицензию, которая официально разрешает финансовые операции, связанные с белорусскими калийными удобрениями. Документ размещен на сайте ведомства.

В субботу, 13 декабря, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия. Согласно опубликованному документу Минфина США, лицензия разрешает транзакции с Белорусской калийной компанией, предприятием «Беларуськалий», а также дочерней структурой БКК в Украине «Агророзквит». Кроме того, документом разрешены операции со всеми юрлицами, где указанные компании владеют долей в размере 50% или более.

