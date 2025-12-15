Испания выделила Украине €2 млрд 1 15.12.2025, 22:23

В том числе на военные нужды.

Испания выделила Украине €2 млрд в виде помощи, в том числе военной. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, передает El Pais.

«Мы предоставили Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь», — сказал политик.

До этого сообщалось, что Нидерланды выделят Украине еще €700 млн на военную поддержку в первом квартале следующего года.

4 декабря сообщалось, что власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн).

В середине ноября стало известно, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, сумма которого составит $220 млн.

3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине.

