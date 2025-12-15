Испания выделила Украине €2 млрд1
- 15.12.2025, 22:23
В том числе на военные нужды.
Испания выделила Украине €2 млрд в виде помощи, в том числе военной. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, передает El Pais.
«Мы предоставили Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь», — сказал политик.
До этого сообщалось, что Нидерланды выделят Украине еще €700 млн на военную поддержку в первом квартале следующего года.
4 декабря сообщалось, что власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн).
В середине ноября стало известно, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, сумма которого составит $220 млн.
3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине.