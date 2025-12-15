закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли неожиданный заменитель нефти

  • 15.12.2025, 22:51
  • 1,166
Ученые нашли неожиданный заменитель нефти

Детали.

Японские ученые разработали штамм пекарских дрожжей, способный в сотни раз лучше выживать в агрессивной среде и эффективно производить ценное органическое соединение для фармацевтики и косметики. Это может приблизить создание экологичных биотехнологий, способных заменить нефтехимическое производство. Работа опубликована в журнале Applied Microbiology and Biotechnology (AMB).

Исследование провела группа под руководством доцента Ресуке Ямады из Осакского муниципального университета. В центре внимания оказался 2,3-бутандиол — вещество, широко используемое в производстве лекарств, косметики и химических материалов. Его можно получать с помощью микроорганизмов, однако основной «биофабрике» — дрожжам Saccharomyces cerevisiae — мешает собственный продукт: при высоких концентрациях 2,3-бутандиол становится для них токсичным.

Из-за этого дрожжи перестают расти и резко снижают выработку вещества, что делает промышленное применение технологии экономически невыгодным.

Чтобы решить проблему, исследователи применили метод направленного мутагенеза — внесли изменения в геном дрожжей и отобрали наиболее устойчивые варианты. В ходе экспериментов были получены четыре модифицированных штамма, которые подвергали действию сразу нескольких стрессов: этанола, высокой температуры, кислой среды и повышенных концентраций 2,3-бутандиола.

В результате был выделен штамм YPH499/Co58, который показал поразительный результат: в условиях высокой концентрации 2,3-бутандиола он размножался в 122 раза активнее, чем исходные дрожжи.

Генетический анализ показал, что устойчивость связана с активацией целого набора клеточных механизмов. Клетки стали эффективнее справляться с токсической нагрузкой и поддерживать энергетический баланс.

По словам ученых, такая стратегия открывает путь к развитию устойчивых биотехнологий, которые могут снизить зависимость от ископаемого топлива и сделать производство химических соединений более экологичным. В перспективе модифицированные микроорганизмы смогут использоваться для «зеленого» синтеза топлива, лекарств и компонентов для промышленности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич