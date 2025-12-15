закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 23:09
Axios: Украина и США запланировали новую встречу в Майами с участием военных

  • 15.12.2025, 22:52
Она состоится уже на этих выходных.

Украинские и американские чиновники продолжат переговоры по мирному плану. Они состоятся уже на этих выходных.

Об этом сообщает Axios.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что переговоры пройдут «где-то в США, возможно, в Майами».

Он уточнил, что в обсуждениях будут принимать участие рабочие группы и военные. Планируется «рассмотрение карт».

Более подробных деталей источник Axios не раскрыл. Также пока неизвестно, кто именно будет представлять Украину и США на переговорах.

