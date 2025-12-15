закрыть
Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд

  • 15.12.2025, 23:03
Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд

Основатель Space X сделал еще один гигантский шаг к тому, чтобы стать первым триллионером в мире.

Основатель Space X Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд, пишет Forbes. В октябре Маск также был первым в истории, чье состояние достигло $500 млрд.

Как пишет издание, Маск сделал еще один гигантский шаг к тому, чтобы стать первым триллионером в мире. Ранее в этом месяце основанная им SpaceX привела инвесторам оценку своей стоимости в $800 млрд (в августе приводилась сумма в $400 млрд), сообщили Forbes двое инвесторов компании. Это увеличило состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% акций SpaceX, на $168 млрд – до примерно $677 млрд долларов по состоянию на 12:00 по восточному времени (20:00 по Миинску).

В 2024 году аналитическая группа Informa Connect Academy предсказывала, что к 2027 году Маск может стать первым в истории долларовым триллионером. Специалисты обосновали свою оценку тем, что состояние Маска в среднем росло на 110% в год. Бизнесмен впервые возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Forbes в 2021 году. Тогда он сместил с первой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса. Журнал оценивал состояние Маска в этотм момент в $271,3 млрд.

