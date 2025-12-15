закрыть
Европа представила план гарантий безопасности для Украины

  • 15.12.2025, 23:37
Европа представила план гарантий безопасности для Украины

Шесть ключевых пунктов.

Европейские лидеры обнародовали план гарантий безопасности для Украины. Он, в частности, предусматривает защиту неба и судоходства.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на совместное заявление лидеров Европы.

Совместное заявление, в котором представлен план, подписали:

канцлер Германии Фридрих Мерц;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере;

премьер-министр Польши Дональд Туск;

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

председатель Европейского совета Антониу Кошта;

глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они отметили, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине. Также было достигнуто согласие работать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения устойчивого мира.

«Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и её народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед возможной будущей агрессией России», - сказано в заявлении.

Поэтому как Европа, так и США обязались работать вместе, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Это включает:

ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.

Формируется в рамках «коалиции решительных» при поддержке США — для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями внутри Украины.

Возглавляемый США мониторинг с международным участием — для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.

В случае нового нападения — обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.

Финансирование реконструкции, торговые сделки и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.

Лидеры обязались решительно поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.

