Основатель EPAM отреагировал на освобождение белорусских политзаключенных

13 декабря на свободу вышли 123 узника режима Лукашенко.

Основатель EPAM Аркадий Добкин отреагировал на освобождение белорусских политзаключенных.

«Сегодня был день, которого многие ждали. Глубокая благодарность Кристоферу У. Смиту за усилия, настойчивость и рассудительность, которые стоят за этим. Спасибо», — написал основатель EPAM Аркадий Добкин в социальной сети LinkedIn после того, как 13 декабря стало известно об освобождении из белорусских колоний 123 политзаключенных. На его пост обратил внимание Devby.io.

Кристофер У. Смит, которого поблагодарил Добкин, — заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе, а также по вопросам политики и региональных дел в Бюро по делам Европы и Евразии.

К своему посту Добкин приложил ссылку на страницу сайта Госдепартамента США, представляющую Кристофера У. Смита.

В субботу 13 декабря состоялся новый и на сегодня самый масштабный этап освобождения белорусских политзаключенных — после визита в Минск делегации США во главе со спецпредставителем Джоном Коулом и объявления о снятии американских санкций с белорусского калия. Из тюрьмы вышли 123 человека — Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Алесь Беляцкий, Максим Знак, Марина Золотова и многие другие знаковые фигуры.

Среди освобожденных были как минимум четыре белорусских айтишника:

39‑летний программист Александр Яшкин из Гродно. В начале 2024 года Гродненский областной суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима по обвинению в донатах, призывах к захвату власти и т. д.

49‑летняя программистка Наталья Давыдко, выпускница Минского радиотехнического института, была задержана в январе 2024 года, обвинена в содействии экстремистской деятельности и др., приговорена к лишению свободы в колонии общего режима.

34‑летняя программистка Анастасия Жильская. Работала в Exadel, была задержана в сентябре 2024 года, обвинена в призывах к санкциям, разжигании вражды и др. По статьям обвинения могла быть осуждена на срок от 4 до 12 лет.

37‑летний айтишник Виктор Мекка. Создавал кастомные игры и моды для Dota 2. Был задержан в феврале 2025 года, по статье о призывах к действиям против национальной безопасности осужден на 2 года колонии общего режима.

Кроме того известно, что в списке освобожденных четыре сотрудника предприятия «Пеленг»: Карина Протащик, Ирина Суржик, Вадим Жуковский и Сергей Зеленовский.

