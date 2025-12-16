закрыть
«Думала, понадобится МЧС»

  • 16.12.2025, 3:53
«Думала, понадобится МЧС»

Минчанка рассказала о происшествии в туалете ТЦ, которое может довести до «паники и фобии».

Белоруска пережила неприятность в туалете столичного торгового центра: ее палец застрял в кнопке смыва, достать его оттуда удалось с трудом, вдобавок остался синяк, передает «Зеркало».

О случившемся девушка рассказала в Threads и получила множество комментариев: от поддержки до критики своего маникюра.

«Да замените же вы эти системы смывов на адекватные и человеческие! С трудом смогла достать палец из этой фигни, думала, понадобится МЧС», — написала минчанка.

«Вы не представляете, какая паника меня охватила в те несколько минут, палец моментально распухает, с первой попытки достать — идет давление на ногтевую пластину в таком положении, и начинает идти кровь», — дополнила она в комментариях, подчеркнув, что на пальце остался синяк.

Белоруска также пояснила, что не смогла продавить ногтем кнопку смыва и решила попробовать сделать это согнутым пальцем, но тот застрял.

По словам девушки, произошло все в ТЦ DiaMond City возле Малиновки. Как выяснилось из комментариев, это не первый случай:

«Я сегодня в этом ТЦ точно так же застряла! В панике еле достала палец. Еще подумала, только я могла попасть в такую ситуацию, и сейчас просто в шоке, когда читаю ваш пост. К слову, ногти у меня короткие, но почему-то решила воспользоваться именно таким способом».

«О, как я вас понимаю! И в этом же ТЦ пять лет назад, ПЯТЬ! Я была беременная, помню как сейчас. Думала, потеряю сознание, жуткая паника».

«О, я точно так же пальцем застряла, думала, буду звать подругу на помощь, благо достала его, но палец аж опух».

«Было то же самое с их кнопками смыва… Палец не могла достать минут пять…»

«Была такая же ситуация там, теперь в ход идет только мизинчик, он по размеру подходит».

Некоторые комментаторы посоветовали девушке «обрезать когти», намекая, что проблема возникла из-за длины ее ногтей. Но другие заступились за автора поста:

«Сделать такие шпаги, чтоб потом смыть не смочь? Мда».

«Придумайте другой способ смыва. Мешают вам ногти и отсутствие самосохранения при засовывании пальцев в очень тугие отверстия. По сути, если бы не кривой лайфхак с нажатием на кнопку, то этого бы не приключилось».

«Сочувствую девушке. И не очень понимаю советы про длину ногтей. Почему девушка не может носить желаемый маникюр, а должна думать про смыв в туалете? У меня нет ногтей, но и мне кажется не очень удобным такой слив».

«Люди, которые пишут про ногти, вы е***утые? Там ногти-то не очень длинные. А если человек с длинными пальцами будет? Или пальцы далеко не тонкие? Первый раз вижу такие кнопки, кстати…»

Часть пользователей жалуются, что у них появилась «плюс одна фобия» при походе в общественный туалет. А другие, чтобы не попадать в такую ситуацию, советуют нажимать на кнопку ручкой или ключом.

