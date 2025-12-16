закрыть
16 декабря 2025, вторник, 7:04
Букмекеры оценили шансы Месси и Роналду сыграть друг против друга

  • 16.12.2025, 5:57
Легендарные футболисты могут встретиться уже на ЧМ-2026.

Букмекеры оценили вероятность официальной встречи футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду на поле. Об этом сообщает Sports.

Аналитики оценили шансы Месси и Роналду сыграть друг против друга в 28 процентов, что соответствует коэффициенту 3,55. Такая возможность может реализоваться на чемпионате мира 2026 года в США, где сборные Аргентины и Португалии могут встретиться в 1/4 финала при условии выхода из групп и прохождения двух предыдущих стадий плей-офф.

Последняя официальная встреча футболистов прошла в декабре 2020 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда испанская «Барселона», в составе которой играл Месси, проиграла итальянскому «Ювентусу» с Роналду со счетом 0:3.

