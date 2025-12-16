В Литве уничтожили рекордную партию героина 16.12.2025, 6:28

Почти 500 килограммов.

В Литве уничтожили рекордную партию героина, вес которой составлял почти 500 килограммов, стоимостью 40 миллионов евро.

Об этом сообщает LRT.

Самую большую в истории литовской таможни партию героина сотрудники задержали в конце ноября, когда на грузовом посту в Авиженяй проверили тягач MAN.

Наркотики следовали транзитом и, вероятно, предназначались для Западной Европы. 498 кг наркотиков хватило бы на 8 миллионов доз, а их стоимость на черном рынке оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Наркотики были уничтожены в компании по сжиганию опасных отходов «Toksika» за несколько часов. Сжигание такого количества наркотиков стоит около 1 тысячи евро, однако полученная при этом энергия превращается в электроэнергию, которую использует сама компания.

Процесс утилизации наркотиков, организованный в соответствии с правовыми актами Европейского Союза и Литвы, контролировала специальная комиссия сотрудников Литовской таможни.

После обнаружения этой партии наркотиков было начато досудебное расследование по факту контрабанды особо крупного количества наркотических веществ и незаконного распоряжения особо крупным количеством наркотиков.

Таможенные криминалисты задержали обоих водителей тягача MAN, а Вильнюсский районный суд избрал самую строгую меру пресечения – арест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com