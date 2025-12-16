В Литве уничтожили рекордную партию героина
- 16.12.2025, 6:28
Почти 500 килограммов.
В Литве уничтожили рекордную партию героина, вес которой составлял почти 500 килограммов, стоимостью 40 миллионов евро.
Об этом сообщает LRT.
Самую большую в истории литовской таможни партию героина сотрудники задержали в конце ноября, когда на грузовом посту в Авиженяй проверили тягач MAN.
Наркотики следовали транзитом и, вероятно, предназначались для Западной Европы. 498 кг наркотиков хватило бы на 8 миллионов доз, а их стоимость на черном рынке оценивается примерно в 40 миллионов евро.
Наркотики были уничтожены в компании по сжиганию опасных отходов «Toksika» за несколько часов. Сжигание такого количества наркотиков стоит около 1 тысячи евро, однако полученная при этом энергия превращается в электроэнергию, которую использует сама компания.
Процесс утилизации наркотиков, организованный в соответствии с правовыми актами Европейского Союза и Литвы, контролировала специальная комиссия сотрудников Литовской таможни.
После обнаружения этой партии наркотиков было начато досудебное расследование по факту контрабанды особо крупного количества наркотических веществ и незаконного распоряжения особо крупным количеством наркотиков.
Таможенные криминалисты задержали обоих водителей тягача MAN, а Вильнюсский районный суд избрал самую строгую меру пресечения – арест.