Украина ни де-юре, ни де-факто не признает Донбасс российским 16.12.2025, 8:25

Зеленский ответил на предложение США создать «свободную экономическую зону».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет отдавать Донбасс и тем более - не будет его признавать российским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.

Глава государства проинформировал, что США предлагают создать «свободную экономическую зону».

«Мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну - свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса», - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской. В то же время он добавил, что вопрос территорий обсуждается.

«Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос по территории. Вы знаете, что он один из ключевых, в этом вопросе у нас пока что консенсуса нет», - резюмировал глава государства.

