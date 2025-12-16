Страны ЕС и Великобритания подготовили план развертывания войск в Украине 1 16.12.2025, 8:39

1,262

Многонациональные силы будут формироваться при участии «коалиции желающих» и при поддержке США.

Входящие в «коалиция желающих» страны завершили разработку планов по укреплению обороноспособности Украины и размещению на ее территории сухопутных сил в случае прекращения огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, вопрос обсуждался на уровне лидеров стран, после чего военным ведомствам было поручено продумать оборону Украины в воздухе, на море и на суше. «Так что теперь у нас есть военные планы по каждому из этих направлений. Если потребуется, это включает наземное развертывание», — отметил Стармер. Однако он добавил, что на данный момент приоритетом остается достижение «справедливого и прочного мира».

В совместном заявлении европейских лидеров по итогам переговоров представителей США с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 15 декабря говорится, что в рамках гарантий безопасности в Украине могут быть развернуты «многонациональные силы». Они будут формироваться при участии «коалиции желающих» и при поддержке США. Задачей этих сил станет обеспечение безопасности неба и моря, а также содействие восстановлению украинских вооруженных сил. Также европейские лидеры пообещали поддержку украинской армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне до 800 тыс. человек, чтобы сдерживать Россию от потенциальной агрессии.

В «коалицию желающих» входят более чем 30 стран, главным образом европейских. Они допускают свое участие в миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания.

По итогам переговоров в Берлине по мирному плану ЕС и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО. По ней вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех. В этом случае государства–члены вправе оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженных сил.

