закрыть
16 декабря 2025, вторник, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страны ЕС и Великобритания подготовили план развертывания войск в Украине

1
  • 16.12.2025, 8:39
  • 1,262
Страны ЕС и Великобритания подготовили план развертывания войск в Украине

Многонациональные силы будут формироваться при участии «коалиции желающих» и при поддержке США.

Входящие в «коалиция желающих» страны завершили разработку планов по укреплению обороноспособности Украины и размещению на ее территории сухопутных сил в случае прекращения огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, вопрос обсуждался на уровне лидеров стран, после чего военным ведомствам было поручено продумать оборону Украины в воздухе, на море и на суше. «Так что теперь у нас есть военные планы по каждому из этих направлений. Если потребуется, это включает наземное развертывание», — отметил Стармер. Однако он добавил, что на данный момент приоритетом остается достижение «справедливого и прочного мира».

В совместном заявлении европейских лидеров по итогам переговоров представителей США с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 15 декабря говорится, что в рамках гарантий безопасности в Украине могут быть развернуты «многонациональные силы». Они будут формироваться при участии «коалиции желающих» и при поддержке США. Задачей этих сил станет обеспечение безопасности неба и моря, а также содействие восстановлению украинских вооруженных сил. Также европейские лидеры пообещали поддержку украинской армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне до 800 тыс. человек, чтобы сдерживать Россию от потенциальной агрессии.

В «коалицию желающих» входят более чем 30 стран, главным образом европейских. Они допускают свое участие в миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания.

По итогам переговоров в Берлине по мирному плану ЕС и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО. По ней вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех. В этом случае государства–члены вправе оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженных сил.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич