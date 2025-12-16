На рынке в Беларуси продавали снег на Новый год 3 16.12.2025, 8:44

1,882

Сколько стоил?

Снег по цене 2 рубля за килограмм продавали на оптовом рынке в Таборах. Внимание на товар обратила тиктокерша koko_masha, пишет «Зеркало».

Снег выставили в коробке на складном столике рядом с пятикилограммовыми мешками с грецкими орехами.

«Снег на Новый год. 2 рубля за кг», — сообщалось на ценнике.

Комментаторы в TikTok отнеслись к предложению с юмором.

«Эта коробочка со снегом подняла настроение не одному десятку людей в эту хмурую погоду», — отметил пользователь под ником Денис.

