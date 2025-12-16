На рынке в Беларуси продавали снег на Новый год

На рынке в Беларуси продавали снег на Новый год3
- 16.12.2025, 8:44
Сколько стоил?
Снег по цене 2 рубля за килограмм продавали на оптовом рынке в Таборах. Внимание на товар обратила тиктокерша koko_masha, пишет «Зеркало».
Снег выставили в коробке на складном столике рядом с пятикилограммовыми мешками с грецкими орехами.
«Снег на Новый год. 2 рубля за кг», — сообщалось на ценнике.
Комментаторы в TikTok отнеслись к предложению с юмором.
«Эта коробочка со снегом подняла настроение не одному десятку людей в эту хмурую погоду», — отметил пользователь под ником Денис.
