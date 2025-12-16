ВСУ издеваются над бахвальством Путина Игорь Эйдман

Игорь Эйдман

Дырку от бублика они получат, а не Донбасс.

Украинцы бьют российских оккупантов и издеваются над бахвальством Путина. А путинские идиоты все надеются, что Трамп заставит Украину отдать России без боя укрепрайон в Донбассе, который она не смогла захватить за одиннадцать лет войны. Ушаков заявил, что Москва готова разместить в демилитаризованной зоне, откуда якобы должны украинские войска, не армию, а Росгвардию. Аттракцион неслыханной щедрости. Дырку от бублика они получат, а не Донбасс.

Зеленский прибыл в Купянск — тот самый, который, по словам Путина, под контролем России.

Президент Украины заявил: «Сегодня — Купянское направление: наши воины, которые здесь добиваются результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупантов».

Ранее брехливый Путин утверждал, что Купянск в Харьковской области якобы с начала ноября фактически находится под контролем российских военных.

Украинские военные, OSINT-проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте и близкий к Минобороны Украины, и российские провоенные телеграм-каналы одновременно сообщают, что ВСУ перешли в контрнаступление в Купянске и постепенно отбивают обратно один его квартал за другим. При этом совсем недавно Владимиру Путину торжественно доложили о «полном захвате города» армией РФ».

Второй корпус Нацгвардии Украины «Хартия», ведущий здесь бои, заявил, что российская группировка в Купянске, числом более 200 военнослужащих, полностью окружена, и доступ по земле для армии РФ в Купянск полностью перекрыт, и обеспечение россиян осуществляется исключительно воздушными дронами. Также под огнем ВСУ находятся все выходы из знаменитой газовой трубы, которую российские военнослужащие использовали для проникновения в город.

«Украинским войскам приходится действовать осторожно, поскольку в Купянске остается до 500 местных жителей, которых россияне пытаются использовать в качестве «живого щита». Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден», – утверждает командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» полковник Игорь «Корнет» Оболенский.

ВСУ смогли отбить часть многоэтажек микрорайона Юбилейный на юго-западной окраине Купянска, после чего украинские штурмовые отряды начали успешно просачиваться и на северо-западные окраины города со стороны сел Московка и Радьковка. При этом восточная часть Купянска и так до сих пор целиком не контролируется российской армией.

«Воспользовавшись недостаточным закреплением ВС РФ в городе на фоне бравурных докладов в Москву о его полном захвате, противник перешел в контратаки», – пишут российские паблики, при этом резко критикующие Минобороны РФ за «показуху и неумение».

Игорь Эйдман, «Телеграм»

