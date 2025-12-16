Дизель или бензин: какое авто лучше зимой? 1 16.12.2025, 8:56

Многое зависит от цели поездок.

Одно из немногих отличий современного дизельного двигателя от бензинового - работа в зимних условиях. Что делать водителю, чтобы дизель в холода не доставлял дополнительных хлопот - которые и без того присутствуют у этого типа моторов?

О нескольких простых правилах для водителя дизельного авто, которые помогут избежать определенных трудностей зимой, пишет РБК-Украина.

Бензин или дизель: какие отличия

Почему вообще мы говорим об отличиях между бензиновым и дизельным двигателями? Дело в нескольких конструктивных тонкостях:

- У дизеля топливо воспламеняется в цилиндрах от сжатия, а не от искры, как у бензинового мотора. Поршень сжимает воздух и горючее в цилиндре, температура повышается - и происходит вспышка.

Но такой способ зажигания требует действительно высокого давления, то есть высокой компрессии в цилиндрах. А значит, такой двигатель чувствителен к состоянию системы запуска и деталей цилиндро-поршневой группы. Изношенный дизель труднее заводится и хуже работает.

- Современный дизель имеет топливную систему Common Rail. Это технически сложная система, которая состоит из дорогих высокотехнологичных компонентов. Она очень чувствительна к качеству топлива.

- Дизельное топливо боится морозов. Парафины, которые содержатся в дизтопливе, на морозе кристаллизуются, и топливо превращается в кисель. Это препятствует запуску двигателя. Также пробка из парафинов останавливает дизель во время движения в морозный день, когда фильтр и топливопроводы охлаждаются холодным воздухом.

Поэтому в холодный сезон надо использовать зимний сорт дизтоплива - парафины в нем не кристаллизуются.

Дизель или бензин: какое авто лучше зимойФото: тип двигателя следует выбирать, опираясь на условия эксплуатации и климат в регионе (unsplash.com)

Бензин и дизель зимой

Запуск двигателя

Бензиновые авто легче заводятся при низких температурах, ведь бензин испаряется быстрее и не густеет.

Дизельные авто могут иметь проблемы с запуском в сильные морозы (ниже -15°C). Особенно если у машины слабый аккумулятор, проблемный стартер или в баке оказалось летнее ДТ.

Обогрев салона

В дизельных авто салон прогревается медленнее, потому что двигатель этого типа имеет высокий КПД и выделяет меньше тепла.

Бензиновые двигатели быстрее нагревают систему охлаждения, поэтому отопитель прогревается быстрее и в салоне теплее.

Экономия топлива

Дизель остается более экономным в расходе горючего, особенно на длинных дистанциях, при движении загородными трассами. Холодная погода на это преимущество дизеля не влияет.

Советы мастеров для зимы

Для дизеля:

Используйте зимнее дизельное топливо, которое не кристаллизуется при морозах. Если заправляетесь на непроверенных АЗС, используйте препарат-антигель.

Проверяйте состояние аккумулятора - он должен быть постоянно заряженным и в хорошем состоянии.

Следите за свечами накаливания. Должны работать все четыре - в каждом цилиндре. Именно в холода они критически важны для запуска.

Для бензина:

Используйте качественное топливо, чтобы избежать проблем с системой зажигания (искровые свечи страдают от контрафактного бензина).

Проверяйте свечи зажигания и аккумулятор - это те компоненты, которые зимой могут подвести неожиданно.

Что выбрать?

Если вы живете в городе и большинство ваших поездок - короткие городские маршруты, лучше выбрать бензиновый двигатель. Он быстрее прогревается, комфортнее работает, меньше зависит от холодов и не содержит очень дорогих запчастей.

Если ваши маршруты - длительные, и среди них преобладают междугородние поездки, дизель будет более целесообразным. Он более экономный, и на фоне больших пробегов сэкономленные на топливе средства будут перекрывать расходы на более дорогие запчасти. Но дизель требует квалифицированного ухода и качественного топлива.

