Дизель или бензин: какое авто лучше зимой?
- 16.12.2025, 8:56
Многое зависит от цели поездок.
Одно из немногих отличий современного дизельного двигателя от бензинового - работа в зимних условиях. Что делать водителю, чтобы дизель в холода не доставлял дополнительных хлопот - которые и без того присутствуют у этого типа моторов?
О нескольких простых правилах для водителя дизельного авто, которые помогут избежать определенных трудностей зимой, пишет РБК-Украина.
Бензин или дизель: какие отличия
Почему вообще мы говорим об отличиях между бензиновым и дизельным двигателями? Дело в нескольких конструктивных тонкостях:
- У дизеля топливо воспламеняется в цилиндрах от сжатия, а не от искры, как у бензинового мотора. Поршень сжимает воздух и горючее в цилиндре, температура повышается - и происходит вспышка.
Но такой способ зажигания требует действительно высокого давления, то есть высокой компрессии в цилиндрах. А значит, такой двигатель чувствителен к состоянию системы запуска и деталей цилиндро-поршневой группы. Изношенный дизель труднее заводится и хуже работает.
- Современный дизель имеет топливную систему Common Rail. Это технически сложная система, которая состоит из дорогих высокотехнологичных компонентов. Она очень чувствительна к качеству топлива.
- Дизельное топливо боится морозов. Парафины, которые содержатся в дизтопливе, на морозе кристаллизуются, и топливо превращается в кисель. Это препятствует запуску двигателя. Также пробка из парафинов останавливает дизель во время движения в морозный день, когда фильтр и топливопроводы охлаждаются холодным воздухом.
Поэтому в холодный сезон надо использовать зимний сорт дизтоплива - парафины в нем не кристаллизуются.
Дизель или бензин: какое авто лучше зимойФото: тип двигателя следует выбирать, опираясь на условия эксплуатации и климат в регионе (unsplash.com)
Бензин и дизель зимой
Запуск двигателя
Бензиновые авто легче заводятся при низких температурах, ведь бензин испаряется быстрее и не густеет.
Дизельные авто могут иметь проблемы с запуском в сильные морозы (ниже -15°C). Особенно если у машины слабый аккумулятор, проблемный стартер или в баке оказалось летнее ДТ.
Обогрев салона
В дизельных авто салон прогревается медленнее, потому что двигатель этого типа имеет высокий КПД и выделяет меньше тепла.
Бензиновые двигатели быстрее нагревают систему охлаждения, поэтому отопитель прогревается быстрее и в салоне теплее.
Экономия топлива
Дизель остается более экономным в расходе горючего, особенно на длинных дистанциях, при движении загородными трассами. Холодная погода на это преимущество дизеля не влияет.
Советы мастеров для зимы
Для дизеля:
Используйте зимнее дизельное топливо, которое не кристаллизуется при морозах. Если заправляетесь на непроверенных АЗС, используйте препарат-антигель.
Проверяйте состояние аккумулятора - он должен быть постоянно заряженным и в хорошем состоянии.
Следите за свечами накаливания. Должны работать все четыре - в каждом цилиндре. Именно в холода они критически важны для запуска.
Для бензина:
Используйте качественное топливо, чтобы избежать проблем с системой зажигания (искровые свечи страдают от контрафактного бензина).
Проверяйте свечи зажигания и аккумулятор - это те компоненты, которые зимой могут подвести неожиданно.
Что выбрать?
Если вы живете в городе и большинство ваших поездок - короткие городские маршруты, лучше выбрать бензиновый двигатель. Он быстрее прогревается, комфортнее работает, меньше зависит от холодов и не содержит очень дорогих запчастей.
Если ваши маршруты - длительные, и среди них преобладают междугородние поездки, дизель будет более целесообразным. Он более экономный, и на фоне больших пробегов сэкономленные на топливе средства будут перекрывать расходы на более дорогие запчасти. Но дизель требует квалифицированного ухода и качественного топлива.