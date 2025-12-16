закрыть
Трамп: США работают вместе с ЕС над гарантиями безопасности для Украины

  • 16.12.2025, 9:00
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Европа будет большой частью этого процесса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. По его словам, Европа будет большой частью этого процесса.

Об этом сообщает Белый дом.

В ходе общения с прессой журналисты отметили, что судя по всему, для Украины формируется соглашение на подобии 5-й статьи НАТО, но без членства Киева в Альянсе.

По этой причине репортеры спросили, что мол, если Украине предложат такие гарантии, то какой стимул отдавать территории (речь о Донбассе). Трамп на это ответил:

«Они уже потеряли территорию, если честно. Я имею ввиду, что территории уже потеряны. Но что касается гарантий безопасности - мы работаем, мы работаем вместе с Европой. Европа будет большой частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова», - сказал президент США.

