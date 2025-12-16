закрыть
16 декабря 2025, вторник
Зеленский поддержал идею Мерца о перемирии на Рождество

  • 16.12.2025, 9:19
Зеленский поддержал идею Мерца о перемирии на Рождество
Фото: president.gov.ua

Но есть фактор непредсказуемости РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно рождественского перемирия между Украиной и РФ. Однако, по его словам, многое зависит от политической воли агрессора и наработанных Киевом документов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

Он отметил, что не может отвечать за позицию России относительно перемирия на Рождество, однако сам поддерживает идею Мерца.

«За РФ отвечать не буду, отвечу как президент Украины. Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня (15 декабря - ред.) была объявлена им как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я как президент безусловно поддерживаю такую идею. Я считаю, что энергетическое перемирие - нормально, любое. Любой сизфаер мы будем поддерживать», - заявил президент Украины.

Зеленский также добавил, что Киев поддерживает Европу и США в шагах по окончанию войны в Украине.

«Много вещей, наверное, зависит от политической воли России. Но отдельно хочу сказать, что многие вещи зависят от наших наработок по документам», - подытожил глава Украины.

