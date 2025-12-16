Статую Свободы снесло ураганом 16.12.2025, 9:37

Но есть нюанс.

В Бразилии 40-метровая копия Статуи Свободы рухнула в результате сильного шторма, обрушившегося на город Гуайба в понедельник днем. По данным местных властей и компании-владельца сооружения, пострадавших нет.

Видео инцидента опубликовали СМИ.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Сильный ветер ударил по статуе, установленной на парковке крупного розничного магазина Havan рядом с заведением быстрого питания, в тот момент, когда по югу Бразилии проходила полоса штормов.

На видео видно, как памятник сначала наклонился под действием ветра, а затем упал. Голова статуи разлетелась на куски при ударе.

Известно, что высота копии составляла около 30 метров, не считая постамента. Эта копия американской Статуи Свободы была частью целого ряда подобных конструкций, установленных возле магазинов Havan по всей Бразилии.

Представители компании, пытаясь сгладить негатив, заявили очевидное: обрушилась только верхняя часть высотой приблизительно 30 метров, в то время как 11-метровый постамент остался неповрежденным. Но это и так видно на видео.

Статуя была установлена при открытии магазина в 2020 году.

