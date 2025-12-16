Отец и сын, устроившие стрельбу в Сиднее, проходили военную подготовку на Филиппинах 16.12.2025, 9:49

1,114

Cледователи выясняют возможные контакты с международными джихадистскими структурами.

Отец и сын Саджид и Навид Акрам, которые устроили стрельбу и убили 15 человек на одном из пляжей Сиднея(Австралия) во время празднования Хануки, перед этим посетили Филиппины. По информации служб безопасности, там они прошли так называемую «военную подготовку».

Об этом рассказывает издание АВС, ссылаясь на данные служб безопасности. По информации источников в начале ноября, примерно за месяц до теракта на пляже Бонди, оба отправились на Филиппины. Прибыв в Манилу, они поехали на юг страны, где, по словам высокопоставленного чиновника по борьбе с терроризмом, прошли боевую подготовку. В конце ноября оба вернулись в Австралию.

Как отмечают собеседники издания, точные маршруты передвижения Акрамов на юге Филиппин пока не подтверждены. Однако Филиппины уже длительное время считаются центром исламистских боевиков, в частности на юге страны работают так называемые тренировочные лагеря.

В поле зрения правоохранителей младший Акрам попал не впервые. Австралийская разведка ASIO еще в 2019 году расследовала деятельность Навида Акрама из-за его связей с ячейкой ИГ в Сиднее. Тогда, по словам источников, он «демонстрировал признаки намерений, вызывавших беспокойство», однако дальнейших действий в отношении него не предпринимали.

В то же время следователи выясняют возможные контакты Акрамов с международными джихадистскими структурами. Расследование возобновили после сообщений о давних связях 24-летнего Навида Акрама с членами австралийской происламской сети, в частности с духовным лидером джихадистов Висамом Хаддадом и осужденным вербовщиком Юссефом Увейнатом.

