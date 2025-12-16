«Вова, ты такой идиот, каких даже в кино не бывает» 1 Дмитрий Чернышев

16.12.2025, 10:24

Дмитрий Чернышев

Путин ежедневно сжигает уйму денег.

Помните сцену в «Темном рыцаре», когда Джокер сжигает огромную кучу денег. Точная сумма нигде не была указана, но фанаты на Реддите посчитали, что если брать по максимуму (только стодолларовые купюры), то сгорела астрономическая сумма в 4,68 миллиарда долларов. Давайте округлим до 5 миллиардов.

Сегодня российский бюджет тратит на войну как минимум 2 млрд рублей. В ЧАС. Это 48 млрд в сутки. Официальный курс сегодня — 79,67 рублей за доллар. Давайте округлим до 80. 5 миллиардов долларов — это 400 млрд рублей.

Получается, что меньше, чем за девять дней Путин сжигает в топке войны такую же невероятную сумму, что и Джокер. КАЖДЫЕ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ. Скоро пойдет пятый год. И это только прямые расходы (косвенные еще больше). И это без учета того, что Украина помогает сжигать в России.

Вова, ты же такой идиот, каких в даже в кино не бывает.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

