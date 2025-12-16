Bloomberg: Беларусь не сможет увеличить поставки калия в США без потерь на других рынках 16.12.2025, 10:26

Европейские санкции будут расширены.

Несмотря на то, что эксперты высказывают мнение о возможности Беларуси после снятия санкций США поставлять калий на американский рынок, фактически у страны может и не быть такой возможности. По крайней мере без потерь на других рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

Небольшую долю белорусских поставок на рынок США легко заменили после вторжения России в Украину в 2022 году, сказал Джош Линвилл, вице-президент по вопросам удобрений в StoneX Group. Правда, импорт удобрений в Штаты из Канады, которая является основным поставщиком, может оказаться под угрозой, если Дональд Трамп выполнит обещание ввести тарифы на них.

И хотя Беларусь может попытаться вернуться на американский рынок, многое зависит от логистики поставок. Санкции Европейского Союза остаются в силе, поэтому Беларуси в дальнейшем придется опираться на российские порты и железную дорогу в Китай. Снятие санкций США «упростит закулисную часть торговли», как то страхование и кредитование, но остаются логистические трудности, заявила аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл.

К тому же, по данным Bloomberg Intelligence, экспорт калия из Беларуси в прошлом году составил 88% от досанкционного уровня. И любое увеличение поставок в США может заставить Беларусь сократить продажи на других рынках, отметил Алан Пикет, руководитель анализа рынка удобрений в S&P Global Energy.

«Поскольку они практически вернули себе долю на мировом рынке, это означает, что если они будут поставлять больше в США, то, вероятно, будут поставлять меньше в другие регионы. Баланс существенно не меняется, а значит, влияние на мировые цены остается небольшим», – сказал он.

По итогам переговоров со спецпосланником президента Соединенных Штатов Джоном Коулом Александр Лукашенко подписал указ о «помиловании» 123 политзаключенных. Всего освобождены 156 граждан разных стран. В ответ США заявили, что снимают санкции с белорусского калия. Правда, как оказалось, санкции сняты не полностью.

Однако Министерство иностранных дел Литвы заявило, что в Европейском Союзе не ведется никаких обсуждений по поводу отмены санкций против Беларуси, несмотря на решение США отменить ограничения против белорусских калийных удобрений. Более того, европейские санкции против Беларуси даже будут расширены.

