Пять документов: Зеленский заинтриговал деталями встречи с Трампом

  • 16.12.2025, 10:41
  • 1,778
Пять документов: Зеленский заинтриговал деталями встречи с Трампом
Владимир Зеленский

Украина рассчитывает на решение Конгресса США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом, когда «мирный план» будет финализирован.

После двухдневных переговоров в Берлине представители американской переговорной делегации проведут консультации с россиянами, а затем проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом. При этом украинские и американские чиновники проведут следующие переговоры по мирному плану в США.

«Дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере, с президентом США», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на пять документов «мирного плана», которые должен будет утвердить Конгресс США.

«Мы рассчитываем на пять документов, часть из них о «гарантиях безопасности», то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом США. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО, то есть зеркальная пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно», - сказал президент, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина «очень близка» к «сильным гарантиям безопасности».

«Безусловно, мы люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты, это опять-таки подтверждаю и возвращаюсь, это голосование в Конгрессе Соединенных Штатов Америки», - добавил он.

Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с Трампом, как и европейские лидеры, и все шаги были обсуждены.

«Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов, мы с ним встретимся», - сказал он.

