закрыть
16 декабря 2025, вторник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко решил вогнать в долги даже подростков

4
  • 16.12.2025, 10:57
  • 5,354
Лукашенко решил вогнать в долги даже подростков

В Беларуси меняется законодательство о микрозаймах.

В Беларуси подписан Указ №432, который регулирует микрофинансовую деятельность, сообщили в пресс-службе Лукашенко. Onlíner перечислил основные изменения.

После принятия указа к микрофинансовой деятельности будет относиться предоставление денег по одному договору микрозайма и более.

Право давать микрозаймы появляется у операторов сотовой связи — речь идет о потребительских микрозаймах в безналичном виде, без залога и в сумме не больше 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

Коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, разрешается давать потребительские безналичные микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования без залога. При этом сумма также не должна превышать 200 базовых на одного заемщика на день заключения договора.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут брать микрозаймы при письменном согласии одного из законных представителей.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич