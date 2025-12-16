Лукашенко решил вогнать в долги даже подростков

Лукашенко решил вогнать в долги даже подростков4
В Беларуси меняется законодательство о микрозаймах.
В Беларуси подписан Указ №432, который регулирует микрофинансовую деятельность, сообщили в пресс-службе Лукашенко. Onlíner перечислил основные изменения.
После принятия указа к микрофинансовой деятельности будет относиться предоставление денег по одному договору микрозайма и более.
Право давать микрозаймы появляется у операторов сотовой связи — речь идет о потребительских микрозаймах в безналичном виде, без залога и в сумме не больше 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.
Коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, разрешается давать потребительские безналичные микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования без залога. При этом сумма также не должна превышать 200 базовых на одного заемщика на день заключения договора.
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут брать микрозаймы при письменном согласии одного из законных представителей.