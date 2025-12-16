закрыть
16 декабря 2025, вторник, 11:42
«Стоимость квадратного метра уходит все дальше от отметки в 2000 долларов»

1
  • 16.12.2025, 11:00
  • 1,964
«Стоимость квадратного метра уходит все дальше от отметки в 2000 долларов»

Что происходит на рынке недвижимости в Минске?

В Минске обстановка на рынке недвижимости в ноябре была менее активной, чем в октябре. В прошлом месяце количество сделок упало на 18,8% — до 1144. «Меньше сделок прошло лишь в январе (934) и апреле (1106) текущего года», — отмечают эксперты агентства недвижимости «Авангард», пишет «Зеркало».

«Снижение количества сделок в ноябре не привело к падению стоимости квадратного метра на жилье в столице. Наоборот, средняя цена квадратного метра в Минске в очередной раз выросла — 1963 доллара за квадратный метр в ноябре, — отмечают аналитики. — Это еще +2,9% к показателю октября (1909 долларов). Всего месяц — и мы узнаем, завершится ли год средней ценой квадрата в 2000 долларов. За год это внушительные +343 доллара, или 21,2%».

В ноябре выросли цены на квартиры с разным количеством комнат, но активнее всего на трешки (+5% — до 1760 долларов за «квадрат»). При этом стоимость однокомнатного жилья «уходит все дальше от отметки в 2000 долларов». Так, в ноябре средняя цена на эти квартиры достигла 2118 долларов за квадратный метр (рост на 3,6% к октябрю).

В ноябре 46% всех сделок прошло с однокомнатными квартирами. «Эта ситуация типична для рынка недвижимости Минска», — резюмируют эксперты.

