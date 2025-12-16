Возле Минска продают почти 250-летнюю усадьбу
- 16.12.2025, 11:17
Стоимость впечатляет.
В 12 километрах от Минска, в агрогородке Семково, выставлена на продажу cтаринная усадьба. Ей почти 250 лет. Стоимость объекта — 457 тысяч долларов, пишет «Зеркало».
Комплекс построен в 1780 году. К продаже предлагаются усадебный дом и два флигеля, общая площадь помещений — 1954 квадратных метра. К зданиям прилагается земельный участок — «не заросший, покрыт травой» — площадью 3,61 гектара.
Сейчас балансодержатель усадьбы — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского райисполкома. Использовать усадьбу после покупки можно для сферы услуг.
Инженерная инфраструктура отсутствует, но есть возможность подключения к системе водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.
Стоимость усадьбы — 457 324 доллара.