16 декабря 2025, вторник
  16.12.2025
Возле Минска продают почти 250-летнюю усадьбу

Стоимость впечатляет.

В 12 километрах от Минска, в агрогородке Семково, выставлена на продажу cтаринная усадьба. Ей почти 250 лет. Стоимость объекта — 457 тысяч долларов, пишет «Зеркало».

Комплекс построен в 1780 году. К продаже предлагаются усадебный дом и два флигеля, общая площадь помещений — 1954 квадратных метра. К зданиям прилагается земельный участок — «не заросший, покрыт травой» — площадью 3,61 гектара.

Сейчас балансодержатель усадьбы — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского райисполкома. Использовать усадьбу после покупки можно для сферы услуг.

Инженерная инфраструктура отсутствует, но есть возможность подключения к системе водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Стоимость усадьбы — 457 324 доллара.

