Стал известен лучший бренд телевизоров по мнению пользователей 1 16.12.2025, 11:31

1,324

Лидер удерживает позицию второй год подряд.

Samsung признали лучшим брендом телевизоров по уровню удовлетворенности покупателей. Согласно свежему рейтингу Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI), Samsung набрала 83 балла и возглавила список производителей ТВ.

Пользователи чаще всего отмечали качество изображения и звука, надежность, удобство подключения и дизайн устройств.

Это уже второй год подряд и третий раз за последние четыре года, когда Samsung занимает первое место в ежегодных исследованиях ACSI.

Также по исследованию Park Associates, телевизоры Samsung установлены примерно в 37% американских домах, это самый высокий показатель среди всех брендов на рынке США.

Во многом лидерство Samsung объясняется широким выбором моделей. Компания продает телевизоры с диагоналями от 27 до 115 дюймов, предлагает OLED, QLED, Mini-LED и Micro LED-модели, а также устройства в разных ценовых сегментах - от доступных Full HD и 4K до флагманских устройств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com