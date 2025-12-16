закрыть
Стал известен лучший бренд телевизоров по мнению пользователей

1
  • 16.12.2025, 11:31
  • 1,324
Лидер удерживает позицию второй год подряд.

Samsung признали лучшим брендом телевизоров по уровню удовлетворенности покупателей. Согласно свежему рейтингу Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI), Samsung набрала 83 балла и возглавила список производителей ТВ.

Пользователи чаще всего отмечали качество изображения и звука, надежность, удобство подключения и дизайн устройств.

Это уже второй год подряд и третий раз за последние четыре года, когда Samsung занимает первое место в ежегодных исследованиях ACSI.

Также по исследованию Park Associates, телевизоры Samsung установлены примерно в 37% американских домах, это самый высокий показатель среди всех брендов на рынке США.

Во многом лидерство Samsung объясняется широким выбором моделей. Компания продает телевизоры с диагоналями от 27 до 115 дюймов, предлагает OLED, QLED, Mini-LED и Micro LED-модели, а также устройства в разных ценовых сегментах - от доступных Full HD и 4K до флагманских устройств.

