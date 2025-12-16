WSJ: Европа готовится к новой войне 1 16.12.2025, 11:43

Европейские страны НАТО договорились увеличить традиционные расходы на оборону.

Пока президент США Дональд Трамп пытается договориться о мирном урегулировании по Украине, европейские лидеры бьют тревогу, заявляя, что Россия может нанести удар по их странам. Как пишет The Wall Street Journal, европейские чиновники в сфере безопасности сейчас регулярно призывают общественность о готовиться к потенциальной войне с Россией – заявление, которое казалось немыслимым еще десятилетие назад.

Проблема мирного соглашения Трампа

В европейских столицах высказывают опасения, что Трамп подтолкнет Украину к принятию неравноценного мирного соглашения, которое придаст уверенности Путину и сделает Украину уязвимой для будущих российских атак. При этом прекращение огня также высвободит российские военные ресурсы для нападения на Европу.

В Европе также опасаются, что администрация Трампа не придет на помощь, если атака все-таки произойдет. В Стратегии национальной безопасности США впервые за последние годы Россия не упоминается как враг.

Отставной адмирал Нидерландов Роб Бауэр говорит, что если Европа хочет сохранить мир, она должна готовиться к войне, чтобы сдержать Путина. При этом он добавил, что чиновники обеспокоены данными, показывающими, что российский военно-промышленный комплекс производит больше, чем ему нужно для войны в Украине, так что возникают опасения, что РФ может возобновить нападение на Европу быстрее, чем предполагалось ранее.

В то же время политики по всему региону предупреждают, что возрождение воинственного мышления в обществе, сопровождаемое объяснением сложных компромиссов в вопросах расходов, представляет собой сложную задачу. Опрос Gallup, проведенный в прошлом году, показал, что только треть европейцев готовы сражаться за защиту своей страны, по сравнению с 41% в США:

«В частных разговорах европейские чиновники говорят, что избиратели поддержат необходимые жертвы — от увеличения военных расходов до возобновления призыва — только в том случае, если они считают, что нападение произойдет».

Европейские руководители служб безопасности уже заявляют, что Россия начала тайное наступление на Европу в «серой зоне», пытаясь нанести ущерб ее экономике и посеять хаос. При этом немецкие чиновники подозревают, что кампания саботажа и шпионажа Москвы частично направлена на подготовку атаки на логистические пути НАТО, которая задержит развертывание войск в Восточной Европе в случае вооруженного конфликта против Польши или стран Балтии.

Европа готовится к конфликту

Так, Франция заявила о возобновлении добровольной военной службы для молодежи, следуя примеру Германии, Бельгии и Нидерландов. Германия активно проводит военные игры, моделируя, как она будет перебрасывать войска на фронт в случае нападения России. Великобритания сокращает военную подготовку за пределами Европы, чтобы сосредоточиться на России. Также в этом году европейские страны-члены НАТО договорились увеличить традиционные расходы на оборону.

Однако во многих крупных западноевропейских экономиках эти компромиссы пока не ощущаются общественностью. В то же время несколько военачальников публично заявили, что расходы придется значительно увеличить, если Европа хочет сдержать Россию от дальнейшей агрессии.

