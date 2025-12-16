закрыть
16 декабря 2025, вторник, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Европа готовится к новой войне

1
  • 16.12.2025, 11:43
WSJ: Европа готовится к новой войне
Фото: Getty Images

Европейские страны НАТО договорились увеличить традиционные расходы на оборону.

Пока президент США Дональд Трамп пытается договориться о мирном урегулировании по Украине, европейские лидеры бьют тревогу, заявляя, что Россия может нанести удар по их странам. Как пишет The Wall Street Journal, европейские чиновники в сфере безопасности сейчас регулярно призывают общественность о готовиться к потенциальной войне с Россией – заявление, которое казалось немыслимым еще десятилетие назад.

Проблема мирного соглашения Трампа

В европейских столицах высказывают опасения, что Трамп подтолкнет Украину к принятию неравноценного мирного соглашения, которое придаст уверенности Путину и сделает Украину уязвимой для будущих российских атак. При этом прекращение огня также высвободит российские военные ресурсы для нападения на Европу.

В Европе также опасаются, что администрация Трампа не придет на помощь, если атака все-таки произойдет. В Стратегии национальной безопасности США впервые за последние годы Россия не упоминается как враг.

Отставной адмирал Нидерландов Роб Бауэр говорит, что если Европа хочет сохранить мир, она должна готовиться к войне, чтобы сдержать Путина. При этом он добавил, что чиновники обеспокоены данными, показывающими, что российский военно-промышленный комплекс производит больше, чем ему нужно для войны в Украине, так что возникают опасения, что РФ может возобновить нападение на Европу быстрее, чем предполагалось ранее.

В то же время политики по всему региону предупреждают, что возрождение воинственного мышления в обществе, сопровождаемое объяснением сложных компромиссов в вопросах расходов, представляет собой сложную задачу. Опрос Gallup, проведенный в прошлом году, показал, что только треть европейцев готовы сражаться за защиту своей страны, по сравнению с 41% в США:

«В частных разговорах европейские чиновники говорят, что избиратели поддержат необходимые жертвы — от увеличения военных расходов до возобновления призыва — только в том случае, если они считают, что нападение произойдет».

Европейские руководители служб безопасности уже заявляют, что Россия начала тайное наступление на Европу в «серой зоне», пытаясь нанести ущерб ее экономике и посеять хаос. При этом немецкие чиновники подозревают, что кампания саботажа и шпионажа Москвы частично направлена на подготовку атаки на логистические пути НАТО, которая задержит развертывание войск в Восточной Европе в случае вооруженного конфликта против Польши или стран Балтии.

Европа готовится к конфликту

Так, Франция заявила о возобновлении добровольной военной службы для молодежи, следуя примеру Германии, Бельгии и Нидерландов. Германия активно проводит военные игры, моделируя, как она будет перебрасывать войска на фронт в случае нападения России. Великобритания сокращает военную подготовку за пределами Европы, чтобы сосредоточиться на России. Также в этом году европейские страны-члены НАТО договорились увеличить традиционные расходы на оборону.

Однако во многих крупных западноевропейских экономиках эти компромиссы пока не ощущаются общественностью. В то же время несколько военачальников публично заявили, что расходы придется значительно увеличить, если Европа хочет сдержать Россию от дальнейшей агрессии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич