16 декабря 2025, вторник, 13:13
Белорус нашел на дне Днепра под Оршей клад

  • 16.12.2025, 12:50
  • 1,710
Однако есть нюанс.

На дне Днепра под Оршей дайвер-любитель нашел изогнутые монеты, которые визуально похожи на византийские скифаты XII века. Они относятся к временам императора Алексея I Комнина

Однако предварительный анализ, проведенный учеными, не исключает, что клад — подделка. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Скифатами называли византийские монеты, имеющие выпуклый аверс и вогнутый реверс. Клад, найденный на глубине трех метров в Днепре, может относится к XII веку.

— Мы имеем дело с россыпью монет на дне, которые растянуты на несколько метров. Учитывая, что от берега достаточно далеко, моя версия — что это все-таки груз с корабля, который потерпел крушение, — поделился своим предположением руководитель дайвинг-центра «Морской пегас» Андрей Лихачев.

Как показал предварительный спектральный анализ, найденные монеты сделаны из оловянистой бронзы и могут быть фальшивыми. В то же время, по словам научного сотрудника Института истории НАН Беларуси Ивана Спирина, результат неточный.

Клад отправят на изотопный анализ, чтобы определить, из каких металлов сделаны монеты. Это и поставит точку в вопросе аутентичности клада.

Почему монета изогнута? Научного ответа на этот вопрос нет. Остаются одни догадки. Возможно такую форму придумали, чтобы монеты было удобнее брать со стола.

Еще одна версия – так они не укатятся. Кроме того, украсть горсть выпуклых монет сложнее, чем плоских.

