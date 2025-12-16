закрыть
Потери РФ на фронте выросли на 30%

  • 16.12.2025, 13:08
Потери РФ на фронте выросли на 30%

ВСУ сдерживают наступление возле Покровска и Мирнограда.

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по сдерживанию российских войск в Покровской агломерации.

Об этом сообщает 7-й копус ДШВ.

Известно, что к оборонительной операции привлечены подразделения ДШВ, штурмовые части, Силы беспилотных систем, ВМС, ССО, СБУ, Национальная гвардия и Национальная полиция.

За прошедшую неделю общие потери личного состава противника составили 446 человек, что на 30% больше, чем в предыдущий период. Рост потерь связывают с полноценным привлечением оперативного резерва РФ - трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Украинские военные проводят операцию по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Ситуация в Покровске

Наибольшую активность российские войска проявляют на западных окраинах города. Подразделения 76-й дшд РФ пытаются прорваться в направлении села Гришино, что к северо-западу от Покровска, действуя сразу несколькими маршрутами.

Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезают вероятные пути продвижения противника и наносят ему поражения артиллерией и FPV-дронами.

Ситуация в Мирнограде

На юго-восточных окраинах Мирнограда враг усиливает давление. Фиксируются единичные попытки инфильтрации противника на подступах к «верхнему» Мирнограду, однако украинские воины, в частности бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты, обнаруживают и уничтожают диверсионные группы.

Силы обороны также продолжают стабилизацию и расширение логистического коридора в Мирноград. В районах Светлого и Ровно фиксируют единичные появления вражеских групп, которые оперативно ликвидируются.

