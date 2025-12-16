Синоптики рассказали о погоде на завтра 16.12.2025, 13:07

Продлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявили на утро и ночь 17 декабря. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

В среду во многих районах страны и в Минске ожидается туман. Оранжевый уровень опасности по той же причине объявили и на 16 декабря.

По информации метеосервиса pogoda.by, 17 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -3°С до +2°С. Днем воздух прогреется до +6°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com