Синоптики рассказали о погоде на завтра
- 16.12.2025, 13:07
Продлен оранжевый уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности объявили на утро и ночь 17 декабря. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.
В среду во многих районах страны и в Минске ожидается туман. Оранжевый уровень опасности по той же причине объявили и на 16 декабря.
По информации метеосервиса pogoda.by, 17 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -3°С до +2°С. Днем воздух прогреется до +6°С.