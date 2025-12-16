закрыть
16 декабря 2025, вторник, 13:14
Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 16.12.2025, 13:07
Продлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявили на утро и ночь 17 декабря. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

В среду во многих районах страны и в Минске ожидается туман. Оранжевый уровень опасности по той же причине объявили и на 16 декабря.

По информации метеосервиса pogoda.by, 17 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -3°С до +2°С. Днем воздух прогреется до +6°С.

