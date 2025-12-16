Джеймс Кэмерон вошел в клуб режиссеров-миллиардеров 16.12.2025, 13:13

Джеймс Кэмерон

В ближайшее время он готовится к выходу третьей части франшизы «Аватар».

Режиссер Джеймс Кэмерон стал одним из немногих кинематографистов, чье состояние превысило $1 млрд. Он вошел в узкий круг режиссеров-миллиардеров наряду со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Питером Джексоном и Тайлером Перри, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Основу состояния Кэмерона составляют кассовые сборы его фильмов. Он остается единственным режиссером в истории, снявшим три картины, каждая из которых собрала более $2 млрд в мировом прокате: «Титаник» (1997), «Аватар» (2009) и «Аватар: Путь воды» (2022). Первый «Аватар» до сих пор удерживает рекорд как самый кассовый фильм всех времен с результатом $2,9 млрд, а «Путь воды» занимает третье место с $2,3 млрд.

Совокупные сборы фильмов Кэмерона приближаются к $9 млрд, без учета повторных прокатов, домашнего видео и сопутствующих прав.

В ближайшее время режиссер готовится к выходу третьей части франшизы «Аватар». По предварительным оценкам, фильм может собрать не менее $200 млн в прокате. Сам Кэмерон отмечал, что коммерческий успех картины станет решающим фактором для запуска четвертой и пятой частей серии, запланированных на 2029 и 2031 годы.

Хотя фильм еще не вышел, он уже номинирован на «Золотой глобус» в категории, отмечающей кассовые достижения, — на основании прогнозируемых сборов.

