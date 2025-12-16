закрыть
16 декабря 2025, вторник, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, кто роет тоннели на границе Беларуси и Польши

4
  • 16.12.2025, 13:22
  • 6,136
Стало известно, кто роет тоннели на границе Беларуси и Польши

Об этом рассказал польский министр.

Тоннели на границе Беларуси и Польши роют мигранты-куры. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

«Белорусские службы привозят много курдов. Это были курды. Я не знаю, все ли эти тоннели прокопали курды, поскольку речь идёт уже о четвёртом тоннеле. В этом участвуют мигранты из Курдистана, которые роют тоннели. Насколько нам известно неофициально, они получают определённые преференции — в частности, право первыми пройти через тоннель в очереди белорусских служб», — рассказал Кервиньский в интервью RMF FM.

Польские пограничники обнаружили тоннель под белорусско-польской границей 12 декабря. Он тянется на несколько десятков метров.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич