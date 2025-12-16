Стало известно, кто роет тоннели на границе Беларуси и Польши 4 16.12.2025, 13:22

6,136

Об этом рассказал польский министр.

Тоннели на границе Беларуси и Польши роют мигранты-куры. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

«Белорусские службы привозят много курдов. Это были курды. Я не знаю, все ли эти тоннели прокопали курды, поскольку речь идёт уже о четвёртом тоннеле. В этом участвуют мигранты из Курдистана, которые роют тоннели. Насколько нам известно неофициально, они получают определённые преференции — в частности, право первыми пройти через тоннель в очереди белорусских служб», — рассказал Кервиньский в интервью RMF FM.

Польские пограничники обнаружили тоннель под белорусско-польской границей 12 декабря. Он тянется на несколько десятков метров.

