Стало известно, кто роет тоннели на границе Беларуси и Польши

Стало известно, кто роет тоннели на границе Беларуси и Польши4
- 16.12.2025, 13:22
- 6,136
Об этом рассказал польский министр.
Тоннели на границе Беларуси и Польши роют мигранты-куры. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.
«Белорусские службы привозят много курдов. Это были курды. Я не знаю, все ли эти тоннели прокопали курды, поскольку речь идёт уже о четвёртом тоннеле. В этом участвуют мигранты из Курдистана, которые роют тоннели. Насколько нам известно неофициально, они получают определённые преференции — в частности, право первыми пройти через тоннель в очереди белорусских служб», — рассказал Кервиньский в интервью RMF FM.
Польские пограничники обнаружили тоннель под белорусско-польской границей 12 декабря. Он тянется на несколько десятков метров.