закрыть
16 декабря 2025, вторник, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Имперская ловушка для Путина

3
  • 16.12.2025, 13:24
  • 2,592
Имперская ловушка для Путина

Кремль недооценил стойкость противника.

На фоне обсуждений возможного прекращения огня в Украине аналитики все чаще проводят параллели между нынешней войной и предыдущими неудачными «имперскими» конфликтами России. Несмотря на продвижение российских войск, растущие экономические, социальные и политические издержки усиливают давление на Кремль и делают затяжной конфликт все более рискованным, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что Москва, как и в Крымской войне XIX века, Русско-японской войне и войне в Афганистане, недооценила стойкость противника и масштаб внешней поддержки. Россия ожидала быстрой победы, но столкнулась с длительной войной на истощение, усилением западных санкций и необходимостью постоянно восполнять потери.

Хотя российские власти смогли частично компенсировать санкции за счет торговли с Китаем, Индией, Ираном и КНДР, — эти меры, по мнению аналитиков, не устраняют структурных слабостей. Военные расходы превышают 7% ВВП, рост экономики замедляется, бюджетный дефицит растет, а фонд национального благосостояния сокращается.

Дополнительное давление создают украинские удары по энергетической инфраструктуре и «теневому флоту» России, а также демографические проблемы, усугубленные высокими потерями и оттоком трудоспособного населения. Эксперты предупреждают, что сокращение ресурсов может усилить конфликты внутри элит и региональные напряжения.

Исторический опыт, считают аналитики, показывает, что затяжные войны нередко заканчивались для России не только военными неудачами, но и внутренними потрясениями. Даже в случае перемирия Кремлю предстоит столкнуться с реальными последствиями.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич