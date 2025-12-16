Имперская ловушка для Путина 3 16.12.2025, 13:24

Кремль недооценил стойкость противника.

На фоне обсуждений возможного прекращения огня в Украине аналитики все чаще проводят параллели между нынешней войной и предыдущими неудачными «имперскими» конфликтами России. Несмотря на продвижение российских войск, растущие экономические, социальные и политические издержки усиливают давление на Кремль и делают затяжной конфликт все более рискованным, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что Москва, как и в Крымской войне XIX века, Русско-японской войне и войне в Афганистане, недооценила стойкость противника и масштаб внешней поддержки. Россия ожидала быстрой победы, но столкнулась с длительной войной на истощение, усилением западных санкций и необходимостью постоянно восполнять потери.

Хотя российские власти смогли частично компенсировать санкции за счет торговли с Китаем, Индией, Ираном и КНДР, — эти меры, по мнению аналитиков, не устраняют структурных слабостей. Военные расходы превышают 7% ВВП, рост экономики замедляется, бюджетный дефицит растет, а фонд национального благосостояния сокращается.

Дополнительное давление создают украинские удары по энергетической инфраструктуре и «теневому флоту» России, а также демографические проблемы, усугубленные высокими потерями и оттоком трудоспособного населения. Эксперты предупреждают, что сокращение ресурсов может усилить конфликты внутри элит и региональные напряжения.

Исторический опыт, считают аналитики, показывает, что затяжные войны нередко заканчивались для России не только военными неудачами, но и внутренними потрясениями. Даже в случае перемирия Кремлю предстоит столкнуться с реальными последствиями.

