16 декабря 2025, вторник, 14:10
«Однако в 2026 году ситуация может измениться»

  • 16.12.2025, 13:27
  • 2,180
На белорусском авторынке грядут перемены.

В Беларуси за январь — ноябрь этого года продажи составили больше 150 тысяч новых автомобилей. Речь как об импортном транспорте, так и произведенном в нашей стране. Об этом сообщает Белорусская ассоциация автомобилей (БАА). В этой организации прогнозируют перемены на рынке машин в 2026 году.

«Значительной частью этого парка становятся автомобили на новых источниках энергии (NEV — речь о электромобилях и гибридах. — Прим. ред.). За 11 месяцев их количество составило 27 600», — отмечают в БАА.

При этом на белорусском рынке доминируют импортные авто NEV, на них приходится 95% от такого транспорта. Конкретно электромобилей за 11 месяцев было продано 20 400 штук.

«В 2025 году основной процедурой для ввоза NEV юридическими лицами была упрощенная сертификация с выдачей заключения, — отмечают в БАА. — Однако в 2026 году ситуация может измениться. Постановление Совмина № 372 способно существенно повлиять на объемы импорта «зеленых» автомобилей юридическими лицами, изменив действующие упрощенные процедуры».

