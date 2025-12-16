Власти отцензурировали фреску в витебском костеле 1 16.12.2025, 13:38

1,802

Зарисовали несколько фигур.

Оказалось, что на алтарной фреске в костеле святого Антония в Витебске зарисовали не только фигуру женщины в платье. Как мы рассказывали, с главной фрески исчез образ человека, который обратился к воскресшему Христу, пишет katolik.life.

В этом очень концептуально оформленном храме каждый образ имеет смысл, и в другой части фрески были изображены двое спящих солдат. Они символизировали римских стражей у Гроба Христа, которые проспали Его Воскресение.

Однако солдаты были одеты в более современную военную одежду. Этот элемент фрески имел такой смысл: Свет победит тьму не благодаря милитарной силе, но вопреки ей, когда солдаты уснут.

Эти фигуры также исчезли. Как сейчас выглядит главная фреска с зарисованными образами, видно на снимке. Ниже — фото в первоначальном виде.

Фреску отцензурировали в то время, когда в идеологии белорусского государства усилился культ милитаризма — после 2020 года. Насколько известно верующим, распоряжение зарисовать фигуры без согласования с автором фрески поступило от епископа Витебского Олега Буткевича. Однако неизвестно, по его ли инициативе это произошло. Художественное решение интерьера костела, освященного в 2017 году, ранее согласовывалось с епископом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com