Белоруска показала «портал в СССР» под Брестом 1 16.12.2025, 13:56

Как выглядит санаторий «Берестье».

Своим отзывом о санатории «Брестагроздравница» белоруска Ксения поделилась в тиктоке. По ее мнению, условия в санатории оставляют желать лучшего, пишет BGmedia.

Санаторий «Брестагроздравница» (или «Берестье») находится в Брестском районе, на территории курорта Белое озеро. Как следует из отзывов туристов на Google maps, его рейтинг составляет 4,3 звезды из пяти, что считается выше среднего. В целом посетители «Берестья» хорошо оценивают услуги в месте.

Однако среди минусов некоторые отмечают «советскую атмосферу», и «средний уровень еды».

Еще четыре года назад посетители санатория обращали внимание на отсутствие надлежащего ремонта в разных номерах. Как следует из свежего видео, которым поделилась белоруска Ксения, критику людей так и не приняли во внимание.

В видеоотзыве, которым поделилась девушка, видно, что номер в «Брестагроздравнице» давно не ремонтировался: обои на стенах отклеиваются, дверные ручки остались будто со времен СССР, шкафы еле открываются, а ламинатное покрытие вообще повреждено. В ванной комнате на трубе можно заметить следы ржавчины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com