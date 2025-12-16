закрыть
16 декабря 2025, вторник, 14:44
В Кремле отвергли идею о перемирии на Рождество

  • 16.12.2025, 14:18
В Кремле отвергли идею о перемирии на Рождество
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Песков выступил с циничным заявлением.

В Москве цинично отвергли идею рождественского перемирия между Украиной и РФ, которую предложил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как говорит президент США Дональд Трамп, выходят ли Россия и Украина на соглашение или нет.

Песков заявил, что «позиция РФ в этом вопросе хорошо известна, последовательна, прозрачна и понятна как для американцев, так и для украинской стороны».

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», - цинично заявил представитель российского диктатора Владимира Путина.

Песков добавил, что в Кремле якобы стремятся «достичь своих целей и остановить войну», не уточнив при этом, что именно Россия развязала боевые действия против Украины.

