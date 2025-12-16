Джордж Клуни сообщил, что больше не будет «целовать девушек на экране» 4 16.12.2025, 14:16

Джордж Клуни

Такое решение актер принял после разговора с женой.

Американский актер Джордж Клуни заявил, что больше не будет играть романтические роли в кино и «целовать девушек на экране». По словам 64-летнего звезды «Одиннадцати друзей Оушена», решение он принял после разговора с его женой Амаль Клуни, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

«Я сказал, что я все еще могу играть в баскетбол с 25-летними парнями, я в форме, но через 25 лет мне будет 85. Независимо от того, сколько ты ешь гранолы, это много», — рассказал Клуни Daily Mail.

Актер подчеркнул, что теперь он не пытается конкурировать с молодыми ведущими актерами. «Мне 63 года. Я не буду сниматься в романтических фильмах», — заявил он.

Клуни также отметил, что режиссура отошла на второй план из-за воспитания детей: у пары с Амаль есть близнецы Александр и Элла, которым сейчас восемь лет. «Режиссура требует 10 месяцев на съемках, а я хочу быть рядом с детьми», — объяснил он.

Актер недавно снялся в фильме Ноа Баумбаха «Джей Келли», где играет пожилого актера, путешествующего по Европе с менеджером и размышляющего о жизненных решениях. В фильме также снялись Эмили Мортимер, Райли Кио, Билли Крудуп и Грета Гервиг.

Критики отмечают, что Клуни редко выходит за рамки образа «обаятельного простого человека», но в «Джей Келли» его персонаж показан более откровенно и уязвимо, чем когда-либо прежде, что делает фильм эмоционально трогательным для зрителей.

