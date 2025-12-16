«Белавиа» нарушает условия отмены американских санкций 16.12.2025, 14:31

1,004

«Боинги» полетели в Россию.

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» летает в Россию на «Боингах», несмотря на запрет американского правительства. Это выяснили журналисты-расследователи «Бюро».

В начале ноября Штаты официально сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об отмене санкций заговорили в сентябре, когда из белорусских тюрем было освобождено и вывезено в Литву полсотни узников, в том числе политических.

При отмене санкций компании «Белавиа» запретили использовать лайнеры американского производства для полетов в Россию, Иран, Северную Корею, Сирию, на Кубу и оккупированные территории Украины. Эти условия Министерство торговли США обозначило в сентябре в специальном письме на имя гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца. В нем указывались восемь конкретных самолетов Boeing 737.

Журналисты «Бюро» изучили расписание их рейсов — оказалось, что семь лайнеров нарушили требования США. В сентябре-ноябре все они летали в Москву, шестеро — в Санкт-Петербург и Сочи. Три лайнера выполняли рейсы в Казань и Екатеринбург, два – в Калининград. Отдельные самолеты направлялись в Махачкалу, Ноябрьск, Киров, Самару и Владикавказ.

