Молдова начала конфискацию активов «Лукойла»

  • 16.12.2025, 14:35
Топливный терминал в аэропорту Кишинева перейдет в собственность страны в течение 20 дней.

Топливный терминал российской компании «Лукойл» в аэропорту Кишинева будет конфискован, сообщил премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну. Он уточнил, что все активы попавшего под санкции США нефтяного комплекса должны перейти в собственность республики в течение 20 дней. «Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива, а также для защиты национальной безопасности и объектов критической инфраструктуры», — сказал премьер.

Мунтяну добавил, что Совет по продвижению инвестпроектов национального значения аннулировал договор, на основании которого топливный терминал аэропорта был передан «Лукойлу» (Lukoil-Moldova). Премьер поручил провести расследование обстоятельств сделки, заключенной в 2005 году. Власти намерены установить, насколько законной и обоснованной она была.

Мунтяну также отметил, что «Лукойл» не выполнил требования Совета, установленные еще в мае 2024 года. Тогда компанию обязали продать топливный комплекс и нефтебазу рядом аэропортом Кишинева, изменить корпоративную структуру и исключить из нее фирмы, попавшие под международные санкции.

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» 22 октября 2025 года в ответ на продолжение Россией войны в Украине. Американский Минфин предоставил контрагентам компаний один месяц на прекращение сотрудничества.

В начале ноября «Лукойл» передал в бесплатное пользование аэропорту Кишинева свой топливный терминал. Компания являлась монополистом в заправке коммерческих рейсов. Министр энергетики республики Дорин Жунгиету говорил, что следующим этапом станет покупка активов, принадлежащих Lukoil-Moldova.

При этом власти отклонили предложение «Лукойла» о продаже терминала и прочей инфраструктуры в аэропорту другой компании. «Государство не может принять эту компанию по соображениям безопасности», — пояснял Жунгиету.

Из отчета молдавского Совета по конкуренции следует, что в последние годы на долю Lukoil-Moldova приходилось 50% поставок дизеля и 100% авиатоплива в республику.

