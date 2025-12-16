«Россию ждет очень крепкий орешек на Донбассе» 16.12.2025, 14:51

Обвал фронта РФ неизбежен.

В последние недели российская оккупационная армия существенно активизировалась. В отдельные дни количество боестолкновений превышает 300. Тем не менее говорить, что это последний рывок противника, не следует. У него по-прежнему достаточно ресурсов – и человеческих, и военно-технических, – чтобы наступать как минимум до весны следующего года. Но обвал российского фронта неизбежен, поскольку не все его ресурсы восполнимы.

Что касается ближайших планов врага, то это захват всей Донецкой области в административных границах до весны 2027 года. Однако эта задача может оказаться слишком сложной. Например, противнику придется преодолеть городскую агломерацию Славянск – Краматорск – Константиновка, а это «очень крепкий орешек». Вместе с тем Силы обороны также не намерены сидеть сложа руки. Они продолжают укреплять оборону, а также активно действовать на других участках фронта.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– По информации главкома ВСУ генерала Александра Сырского, враг существенно активизировался. В отдельные дни количество боестолкновений превышает 300, что является практически рекордом. Одновременно мы помним, что оккупационная армия ведет наступление фактически с октября 2023 года. За счет чего противник может позволить себе такие периоды повышенной активности? Может ли это быть неким последним рывком отчаяния?

– Активность врага определяется наличием у него ресурсов. Соответственно, если ему есть чем воевать, он эти ресурсы использует и атакует нас на разных рубежах и позициях. В минувшем месяце, в ноябре, также был всплеск, более 300 боевых столкновений в течение суток, но и в иные дни, когда интенсивность несколько меньше, все равно она переваливает за цифру 200 и более.

Очевидно, что у противника есть ресурсы и есть соответствующая мотивация реализовать хотя бы часть планов Путина, ради которых он начинал так называемую специальную военную операцию. Речь идет в первую очередь об оккупации Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому большая часть боевых столкновений происходит на территории нашей Донецкой области.

Что касается утверждений, что это последний рывок, то я не являюсь сторонником именно такой истории. Вспомните минувший год, конец августа, тогда генерал Буданов заявлял о том, что до начала октября у противника будет выхолощен наступательный потенциал. Прошел октябрь 2024 года, прошел октябрь 2025 года, декабрь в разгаре – а наступательный потенциал у врага все еще не выхолощен, он имеет возможность атаковать. Поэтому я думаю, что делать заявления о том, что у противника вот-вот закончатся ресурсы, не следует.

Давайте посмотрим на эту историю через цифры. Экс-президент Российской Федерации Медведев буквально на минувшей неделе, проводя совещание, заявил, что 400 тысяч граждан Российской Федерации подписали соответствующие контракты с российской армией и еще 34 тысячи добровольцев стали в ряды оккупационной армии. Наша разведка утверждает, что за 2025 год россияне добавили в состав сил и средств, задействованных в рамках так называемой СВО, еще 67 тысяч, доведя суммарную численность до цифры 710 тысяч. То есть, с одной стороны, 434 тысячи, которые в течение 2025 года пребывали, а с другой – увеличение на 67 тысяч.

Таким образом, есть какая-то естественная убыль. Откуда она берется? Очевидно, что это результат эффективной работы украинской армии в обороне. Ежемесячно 30 тысяч и даже больше убитых и покалеченных российских военнослужащих – это данность, с которой сталкивается Россия на поле боя. Причем 65% от этих цифр – это именно убитые или уже умершие от ран российские военнослужащие. Цифры в самом деле ужасающие, но российский генеральный штаб это устраивает, и они готовы буквально трупами своих солдат засыпать украинские земли с целью их захвата.

Что мы должны в принципе в этом контексте понимать? Противник и дальше будет продолжать вести активные боевые действия, потому как говорить о полном выхолащивании его наступательного потенциала пока не приходится. Работает российская экономика, продаются соответствующие ресурсы как в страны Запада, так и в первую очередь в Китай и Индию, соответственно, деньги на ведение войны есть. Также есть людские ресурсы для пополнения этих самых штурмовых отрядов, которые продолжают всякий раз атаковать наши рубежи и позиции.

Поэтому говорить о стагнации, по крайней мере в обозримой перспективе, я не рискну. Нет оснований на это рассчитывать. Но, как говорится, вода камень точит, поэтому те мероприятия, которые наши Силы обороны проводят в рамках стратегической обороны, постепенно выхолащивая наступательный потенциал российской армии, наши мидлстрайки и дипстрайки, постепенно подтачивают боевую мощь российской армии.

Да, обвал не случится завтра и даже послезавтра, но в какой-то отдаленной перспективе это произойдет, потому что некоторые ресурсы у противника маловосполнимы. Например, минувшие сутки (14 декабря. – Ред.) продемонстрировали достаточно эффективную работу наших Сил обороны в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей. Было уничтожено более шести с половиной десятков артиллерийских систем.Это хороший результат.

Понятно, что россияне частично компенсируют эти позиции за счет поставок из Северной Кореи, но полностью обеспечить восполняемость этих ресурсов они не могут. Плюс обратите внимание: в последнее время на поле боя крайне редко встречается бронетехника. В исключительных случаях, на наиболее приоритетных участках фронта противник задействуют танки. Почему? Потому что эта техника на поле боя обречена. Современная кил-зона не оставляет ни единого шанса любой бронированной технике, насколько она ни была бы защищена как системами радиоэлектронной борьбы, так и физическими элементами, которые должны эффективно противодействовать дронам. Но нет. Эта опция не работает. Если не одним дроном, то десятком дронов мы точно и гарантированно спалим любой российский танк, даже самый современный.

Таким образом, в этих условиях фактор адаптации действий к условиям современной войны является определяющим. Поэтому, скорее всего, мы вряд ли увидим какую-то стагнацию на поле боя. Противник имеет достаточное количество живой силы, все-таки 710 тысяч – это немало. Соответственно, бои будут продолжаться и в декабре, и в январе, и до весны, так как точно ресурсов будет достаточно, чтобы проводить активные наступательные действия.

Акценты очевидны: вся Донецкая и Луганская области. У россиян горят дедлайны. То, что они планировали сделать в рамках летней наступательной кампании, провалено. Сейчас они пытаются это компенсировать.

Я постоянно повторяю, что у противника приоритетными направлениями являются три: первое – создание ударного плацдарма на Лиманском направлении. Мы видим активизацию боевых действий в районе Лимана и Северска. Второе – создание плацдарма в районе Часова Яра. Мы видим непрекращающиеся бои на этом участке фронта. И третье – создание плацдарма в районе Торецка.

Бои, которые происходят там, равно как и бои, которые происходят в районе Покровска и Мирнограда, свидетельствуют о том, что противник все еще пытается создать ударные плацдармы, откуда он синхронно с трех направлений хочет атаковать нашу городскую агломерацию, в которую входят Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

– Но согласитесь, уже сейчас есть хорошие новости. Если посмотреть на карту боевых действий, можно увидеть, что Купянск наконец-то не окрашен красным. Мы видели президента Зеленского, который был в Купянске. Еще одна хорошая новость в том, что общая численность оккупационной армии практически не меняется – это 710 тысяч, несмотря на постоянное пополнение. И еще одна хорошая новость – сроки полного «освобождения» Донецкой области агрессор переносит на весну 2027 года. По вашим оценкам, можем ли мы ожидать, что весной возможен существенный перелом в нашу пользу?

-– Война – штука нелинейная. Нельзя высчитать средний арифметический показатель, чтобы чутко утверждать, что к какому-то периоду времени случится захват той или иной территории. Иногда у противника есть возможность силой и ресурсами атаковать и продвигаться в глубину нашей обороны, иногда он вынужден зарываться в землю и не продвигаться ни на метр на том или ином участке фронта, потому как ключевой фактор, который на этот процесс воздействует, – это фактор ресурсов.

Так как мы не имеем полной картины касательно планов российского генерального штаба, утверждать, что до весны 2027 года противник сможет полностью оккупировать всю территорию Донецкой области, я не рискну. Почему? Дело в том, что городская агломерация, в которую включаются Славянск, Краматорск и Константиновка, – это очень «крепкий орешек».Вокруг этих населенных пунктов создана мощная сеть оборонительных сооружений, и очевидно, что преодолеть их будет крайне сложно. Бои в городской застройке – крайне сложный вид ведения боевых действий.

С марта 2024 года продолжаются бои в районе Часова Яра. На западных окраинах этого города, в населенных пунктах, которые являются поселками-спутниками Часова Яра, до сих пор происходят боевые столкновения, и эти поселки частично находятся под контролем украинских Сил обороны. То есть в городке Часов Яр с десятитысячным населением довоенного периода бои продолжаются полтора года. Потому можно представить, сколь долго будут продолжаться боевые столкновения в Краматорске – с огромной высотной застройкой, с огромной промышленной территорией.

Поэтому у противника могут быть какие угодно амбициозные планы, они могут строить какие угодно прожекты в плане определения временных показателей, когда они смогут захватить те или иные участки фронта на территории нашей Донецкой области. Но, как говорится, «дурень думкою багатіє». Есть абсолютно очевидные намерения украинского Генштаба обеспечить стойкость нашей обороны. Соответственно, для того, чтобы у врага не было иллюзий, продолжается эффективная работа наших Сил обороны на иных участках фронта.

Обратите внимание: противник уже хлопал в ладоши, утверждая, что он полностью взял под контроль участок фронта, который объединяет Купянск и Купянск-Узловой. Но видите, как ситуация кардинально изменилась. И теперь уже дураком выглядит Владимир Путин, который ранее, опираясь на утверждение своего генерального штаба, пытался всех уверить в том, что Купянск полностью находится под контролем российской армии. Нет, не под контролем. И перспективы для противника достаточно шатки, потому как ему крайне сложно при нынешней диспозиции российских оккупационных войск и Сил обороны Украины рассчитывать на масштабный успех.

Ведь те проблемы, с которыми мы сталкивались еще буквально месяц назад в районе Купянска, были предопределены абсолютно нерациональными, а часто непрофессиональными решениями некоторых командиров бригад украинских Силы обороны, действовавших на этом участке фронта. Ложь и непредоставление соответствующих реальных докладов по ситуации на земле привели к тому, что мы потеряли определенные рубежи и позиции. Но в результате определенных усилий, под руководством соответствующих командиров нам удалось стабилизировать ситуацию.

