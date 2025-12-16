закрыть
Доллар приблизился к психологической отметке

1
  • 16.12.2025, 14:48
  • 2,814
Доллар приблизился к психологической отметке

Евро сдал позиции.

После снижения в понедельник доллар развернулся и пошел вверх во вторник, 16 декабря, в направлении 3,0 рубля. Евро же сдал позиции на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Курсы валют

1 доллар – 2,9345 рубля (+0,03%, +0,09 копейки),

1 евро – 3,4541 рубля (-0,04%, -0,14 копейки),

100 российских рублей – 3,6987 белорусского (-0,14%, -0,52 копейки),

10 китайских юаней – 4,1675 рубля (+0,1%, +0,4 копейки).

