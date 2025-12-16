В Польше рассказали, откроется ли ж/д сообщение с Беларусью 16.12.2025, 15:03

Варшава заявила, что безопасность для нее остается приоритетом.

С марта 2020 года пассажирские поезда между Польшей и Беларусью не курсируют. Первоначально это решение было связано с пандемией COVID-19, однако часть ограничений сохранилась и после нормализации эпидемиологической ситуации. Польские власти объясняли меры также растущей угрозой миграционного давления, сообщает rynek-kolejowy.pl.

С тех пор отношения между Польшей и Беларусью остаются напряженными не только из-за нелегальной миграции, но и в связи с тесным сотрудничеством Минска и Москвы. В то же время на границе произошли заметные изменения: были открыты дорожные пункты пропуска, которые долгое время не работали — Кузница — Брузги и Бобровники — Берестовица.

«Открытие этих переходов прошло на территории Подляского воеводства без проблем. Мы не зафиксировали ни одного инцидента», — сообщили в Отделе обслуживания медиа Министерства внутренних дел и администрации (MSWiA).

Ослабление ограничений на автомобильное сообщение снова поднимает вопрос о возможном восстановлении пассажирских поездов через железнодорожные переходы Кузница — Гродно и Тересполь — Брест.

«Решение о возобновлении железнодорожного движения зависит от снижения угрозы массовой миграции», — отметили в министерстве. «Для нас важно, чтобы белорусские службы прекратили атаки на технические объекты польской границы и провокации», — добавили в пресс-службе MSWiA.

В ведомстве подчеркивают, что миграционное давление со стороны Беларуси носит скоординированный характер. Также отмечается поддержка Минском действий России против Украины.

«До тех пор, пока сохраняется такая ситуация, возобновление железнодорожного пассажирского сообщения невозможно. Безопасность Польши и её граждан для нас является приоритетом», — резюмировали в министерстве.

