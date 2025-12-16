закрыть
16 декабря 2025, вторник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко тяжело болен?

5
  • 16.12.2025, 15:19
  • 4,294
Лукашенко тяжело болен?

Почему диктатор так торопится.

Прошло уже больше недели после возвращения Александра Лукашенко из большого турне по странам дальней дуги, а пропаганда так и не смогла объяснить, в чем заключается смысл и польза этих поездок для Беларуси. Но есть еще одна вещь, примечательная в этом турне — и она происходила впервые. Необычная спешка. Сам Лукашенко на встрече с премьером Алжира заявил: мол, «деньги сегодня, а завтра тем более, ничего не значат — инфляция жуткая, надо торопиться, надо спешить», обратил внимание аналитик Сергей Чалый в эфире БРЦ.

Одна из версий Чалого, почему диктатор так спешит с выводом денег — медицинская: стойкая неспособность Лукашенко к исполнению своих обязанностей по состоянию здоровья, в диапазоне от «наблюдаемого уже сейчас угасания когнитивных способностей до варианта для кого-то самого трагического, а для кого-то самого желанного, как говорят, в таких случаях, надеемся на лучшее».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич