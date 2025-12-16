Лукашенко тяжело болен?5
- 16.12.2025, 15:19
- 4,294
Почему диктатор так торопится.
Прошло уже больше недели после возвращения Александра Лукашенко из большого турне по странам дальней дуги, а пропаганда так и не смогла объяснить, в чем заключается смысл и польза этих поездок для Беларуси. Но есть еще одна вещь, примечательная в этом турне — и она происходила впервые. Необычная спешка. Сам Лукашенко на встрече с премьером Алжира заявил: мол, «деньги сегодня, а завтра тем более, ничего не значат — инфляция жуткая, надо торопиться, надо спешить», обратил внимание аналитик Сергей Чалый в эфире БРЦ.
Одна из версий Чалого, почему диктатор так спешит с выводом денег — медицинская: стойкая неспособность Лукашенко к исполнению своих обязанностей по состоянию здоровья, в диапазоне от «наблюдаемого уже сейчас угасания когнитивных способностей до варианта для кого-то самого трагического, а для кого-то самого желанного, как говорят, в таких случаях, надеемся на лучшее».