Ученые обнаружили загадочную структуру под Бермудскими островами

Открытие дает возможное объяснение таинственным исчезновениям кораблей.

Ученые из Йельского университета обнаружили под океанической корой в районе Бермуд огромный слой породы толщиной около 20 км. Эта структура, расположенная под островом, «не похожа ни на что другое на Земле», как заявил сейсмолог Уильям Фрейзер, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Обычно под океанической корой сразу следует мантия, но под Бермудами выявлен дополнительный толстый слой низкой плотности внутри тектонической плиты. Он образовался, вероятно, 30–35 миллионов лет назад во время последнего вулканического извержения, когда расплавленная магма застыла, создав «плот», поднявший морское дно на 500 метров.

Это открытие объясняет загадку «океанического свелла» — возвышения коры под Бермудами, которое не опустилось несмотря на отсутствие вулканической активности уже 31 миллион лет.

В отличие от цепочек вроде Гавайев, формирующихся над горячими точками мантии, геология Бермуд уникальна. Бермудский треугольник, известный исчезновениями кораблей и самолетов, часто объясняют сверхъестественным. Однако океанограф Саймон Боксалл из Университета Саутгемптона считает причиной «блуждающие волны» — внезапные гигантские валы до 30 метров, способные потопить судно за минуты.

Открытие помогает понять экстремальные геологические процессы на Земле. Ученые проверяют, есть ли подобные слои под другими островами.

