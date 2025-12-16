Дочь Анджея Почобута приняла премию Сахарова вместо отца

Дочь Анджея Почобута приняла премию Сахарова вместо отца1
- 16.12.2025, 16:02
Яна Почобут выступила с сильной речью в Европарламенте.
Дочь политзаключенного журналиста Анджея Почобута Яна выступила 16 декабря в Европарламенте на церемонии награждения премией Сахарова, которой в этом году был удостоен ее отец. Ее выступление цитирует Deutsche Welle.
«Для нашей семьи это очень эмоциональный момент. Почти 5 лет моя семья живет в тишине, неопределенности и отсутствии того, кого мы любим. Я хочу поблагодарить Европарламент за то, что вы помните его и все семьи, которые живут с такими же неотвеченными вопросами», — сказала Яна Почобут.
Дочь журналиста также отметила, что Анджей Почобут не только публичное лицо — он еще и отец, сын, друг.
«Каждый день из этих пяти лет мы не знаем, как он, в безопасности ли он. Тем не менее, каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда — это единственная вещь, которую у нас не отняли», — сказала она.
Яна Почобут в своей речи напомнила о ситуации с политзаключенным политиком Николаем Статкевичем, который был освобожден в сентябре этого года, однако отказался покидать Беларусь, после чего его вернули в колонию.
«Я упомянула его имя сегодня не как политическое заявление, а как напоминание о том, что за каждой тишиной есть человеческая жизнь и семья, которая заслуживает знать правду. Когда мы говорим вслух эти имена, они перестают быть статистикой, они снова становятся реальными», — сказала Почобут.
Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила солидарность и Почобутом и еще одной лауреаткой премии — грузинской журналисткой Мзией Амаглобели, которая также находится в заключении.
«Я горжусь тем, что в этом году присуждаю Премию Сахарова журналистам Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели в знак признания их мужественной борьбы за свободу слова и демократическое будущее Беларуси и Грузии. Этот парламент выражает солидарность с Мзией и Анджеем и призывает к их немедленному освобождению — потому что говорить правду власти никогда не должно быть преступлением», — заявила Метсола.