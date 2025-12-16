Алесь Беляцкий: Нужно добиваться коренных перемен в Беларуси

Алесь Беляцкий: Нужно добиваться коренных перемен в Беларуси3
Иначе обмены политзаключенных не имеют смысла.
Нобелевский лауреат, экс-политзаключенный Алесь Беляцкий в интервью литовскому изданию LRT призвал добиваться коренных изменений в Беларуси и давить на лукашенковский режим.
«Нужно понимать, что с такими людьми следует использовать соответствующие инструменты и говорить на понятном им языке, потому что, на мой взгляд, нынешняя власть в Беларуси не понимает никакого нормального человеческого языка, не понимает нормальных человеческих отношений», — считает Беляцкий.
«Процесс обмена политических заключенных <…> является вынужденным. Белорусские власти в первую очередь заинтересованы в снятии экономических санкций. Но они не заинтересованы в том, чтобы менять ситуацию к лучшему, давать людям возможность жить свободно, свободно выражать свое мнение», — сказал он.
«Нам необходимо, чтобы в Беларуси были прекращены репрессии, чтобы не осталось политических заключенных, чтобы власти пошли на серьезные структурные изменения. Иначе такие обмены политических заключенных не имеют никакого смысла», — сказал Беляцкий.